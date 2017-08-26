Samet Aybaba: İkinci golü yemesek oyun dengeli gidebilirdi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray'a deplasmanda yenilen Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maç sonu konuşmasında ikinci golü yememeleri halinde oyunun daha dengeli gidebileceğini savundu.

Galatasaray karşısında uzunca bir süre etkili oyun sergileyen Sivasspor'un çalıştırıcısı Aybaba, takımının yediği ilk gol için de "Saçma sapan bir gol yedik" yorumunu yaptı.

Samet Aybaba'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Oyunu iyi planladık. Galatasaray sağ tarafı çok iyi kullanıyor. Bir de iyi pres yapıyorlar. Uzun top oynamayı planladık. Bayağı da iyi gitti. Biz de pozisyona girdik, onlar da pozisyona girdi, çok tempolu bir maçtı. Taa ki 41'de yediğimiz saçma sapan gole kadar.

Sonra bir gol daha yedik. Maça hamle yapmak gerekiyordu, yaptık da... Biz iyi bir takımız, bazı eksiklerimiz var. Böyle bir takımla oynarken eksiklikler zorluyor tabii.

"Oyuncularım etkili oynadı"

İkinci golü yemesek oyun dengeli bir şekilde gidebilirdi. Oyuncularımın performansından memnunum, büyük bir takıma karşı oynadık, onlar da etkili oynadılar.

Medjani iyi bir oyuncu. Ligi de tanıyor. Hem savunma hem ön libero gibi oynuyor, çok yönlü ve kaliteli bir oyuncu. 2 tane daha transfer yapacağız; forvet ve orta saha. Kolay bir iş değil. Zor bir iş ve takımın kısa süredeki uyumu fena değil.

Bizim bugün maçta eski takımdan 1 yerli 1 yabancı iki oyuncumuz oynuyordu. Bu sene işimiz biraz zor."