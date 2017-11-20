Samet Aybaba hakemlere isyan etti

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba maçın ardından hakemlere yüklendi. Aybaba, "Maçı yöneten arkadaşlar bize bugün pek saygılı davranmadılar. Biz onlara destek veriyoruz, sevgiyle bakıyoruz ama, onların da her takıma aynı saygı ve sevgiyle bakması lazım" dedi.

Aybaba, “İyi başlamadık, Fenerbahçe daha istekliydi. Fenerbahçe bizi iyi analiz etmiş, merkezi kapattılar. Biz herkese saygı göstermek istiyoruz ancak maçı yöneten arkadaşlar bize bugün pek saygılı davranmadılar. Biz onlara destek veriyoruz, sevgiyle bakıyoruz ama, onların da her takıma aynı saygı ve sevgiyle bakması lazım” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında hakemlere tepki gösteren Samet Aybaba, “Maç sonunda niye bize saygılı olmuyorsunuz, oyuna saygılı olun dedim hakemlere. Anlamışlar mıdır, bilmiyorum” dedi.