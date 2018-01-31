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Spor

Samet Aybaba: Galatasaray'ı yeneceğiz

Aybaba, oyuncuların büyük malarda daha fazla motive olduğunu dile getirdi

31 Ocak 2018 19:47

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili, “Biz ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Eğer bunu sahaya yansıtırsak şansta bizim yanımızda olursa bundan önce içeri de göstermiş olduğumuz performansa yakın bir performans gösterip, bu maçı kazanacağız.” dedi.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimin kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, Henri Saivet’i uzun zamandır takip ettiklerini transferin hayırlı olmasını diledi.

İki haftadır iyi oyuna rağmen istediklerini sonuçları alamadıklarını ifade eden Aybaba, “Çok üzgünüz. Bu kadar iyi oynayıp zaman zaman çok pozisyon bulduğumuz maçlar oynadık. Niye bizim hanemizde 6 puan yok diye düşünüyoruz. Çalışmalarımızda bu yönde yoğunlaşmaya başladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olur. Çok basit hatalar yapıyoruz. Onlarla ilgili de çalışıyoruz” diye konuştu.

"Maçı kazanacağız"

Galatasaray’ın Fatih Terim’in takımın başına geçmesinden sonra çıkış yakaladığını aktaran Aybaba, “Galatasaray iyi takım, iyi oyunculardan kurulu büyük takım ama bizde ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Eğer bunu sahaya yansıtırsak, şansta bizim yanımızda olursa bundan önce içeri de göstermiş olduğumuz performansa yakın bir performans gösterip bu maçı kazanacağız” şeklinde konuştu.

"Büyük maçlar daha fazla motive ediyor"

Takımın büyük maçlara daha farklı motive olduğunun altını çizen Aybaba, “Oyuncular motive anlamında daha ön planda oluyor ama bundan önceki Akhisar maçının düşünün çok farklı kazanabileceğimiz maç ve Malatya maçının ikinci yarısı 8-9 tane net pozisyonumuz var. Demek ki sadece oynamak ile olmuyor. Oyuncularımızın çok basit, küçük hatalar yapmaması lazım. O nedenle büyük maçlar oyuncuyu daha fazla motive eder. Ama biz hemen hemen her maç futbolun içinde kalıp iyi futbol oynamaya çalışıyoruz” dedi.

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