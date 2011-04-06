-SAMET AYBABA BUCASPOR'DAN AYRILIYOR İZMİR (A.A) - 06.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Bucaspor, Samet Aybaba yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kaynaklar Seyit Mehmet Özkanlar Tesisleri'ndeki çalışmaya sakatlığı bulunan Gomes'in yanı sıra dinlendirilen Serkan Yanık katılmazken, dün A2 takımında forma giyen Sercan, Kamil, Zafer ve Civar takımdan ayrı koşu yaptı. Sarı lacivertli ekipte kaleci Londak da takımdan ayrı çalıştı. Bucaspor Kulüp Başkanı Şeref Üstündağ, dün teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardıklarını, kalan 7 haftada takımın başında sahaya antrenör Sait Karafırtınalar'ın çıkacağını bildirmişti.