Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar; Adana'da rahat eder bence

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Balotelli'nin transfer liselerinde olduğunu açıkladı.

TFF 1. Lig'de sezonu lider olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kadro yapılandırmasına şimdiden başladı. Takıma yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını sürdüren mavi lacivertli ekipte başkan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde Mario Balotelli ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Sancak, İtalyan golcü ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama da takımın teknik patronu Samet Aybaba'dan geldi. Tecrübeli teknik adam yayıncı kuruluşa verdiği özel röportajda Balotelli'nin transfer listesinde olduklarını belirtti.

Aybaba "Balotelli için deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemiz var. Böyle bir marka oyuncunun kadromuzda olmasını istiyoruz. Görüşüyoruz. 3-4 tane isim var. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oyuncu geliyor. İşini çok iyi yapıyor. Biraz geriye koşmuyor. Arkasındaki oyuncular da bana geliyor diyor ki "Hocam bu iyi tamam da geriye koşmuyor." Kaç maç kazanmışmışız, şu kadar. Kim kazandırmış, bu adam kazandırmış. Sen ne kazandın? Şu kadar para kazandın. Ne kazandın? İtibar kazandın. Ne kazandın? Geleceğinle ilgili bir şeyler kazandın. Biraz fazla koştun sadece..." ifadelerini kullandı.