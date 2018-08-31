Samet Aybaba: "İyi bir takım oluşturduk"

\"Önemli olan sahaya ne yansıtacakları\"

Yeni transfer Sakho antrenmana çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Nasıl coşkulu oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Hem oyun adına hem de skor adına Pazar günü umarım iyi işler çıkartırız\" dedi. Deneyimli çalıştırıcı transferlerin ise şu an için bittiğini ve transferlerden memnun olduğunu da dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig\'de 4\'üncü hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş\'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde çalışmalarına devam eden yeşil beyazlılarda teknik direktör Samet Aybaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Aybaba, \"Bunlar zor maçlar. Oyunu dengelemek lazım. İyi pozisyon bulmak lazım, bulduğumuzu değerlendirmek lazım. Yeni bir takımız. Çok büyük bir değişime uğradık. Yavaş yavaş arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. İyi bir kadro oluşturacağız. Nasıl coşkulu oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Hem oyun adına hem de skor adına pazar günü iyi işler çıkartırız umarım\" dedi.

\"İYİ BİR TAKIM OLUŞTURDUK\"

Takımdan ayrılan ve dahil olan oyunculara ilişkin konuşan Aybaba, \"Futbol içindeki şeyler. Bazı arkadaşlarımız düşünce olarak da gitmek istiyordu. Biz de onlara yardımcı olduk. Onların yerine de yeni transferler yaptık. İyi bir takım oluşturduk. Bir arada olmanın heyecanını sahaya yansıtacakları futbolu planlamak lazım. Zaman anlamında sorunlarımız var ama milli arayı iyi değerlendirmek lazım\" ifadelerini kullandı.

\"ÖNEMLİ OLAN SAHAYA NE YANSITACAKLARI\"

Transferin kendileri için şu saat itibariyle bittiğini belirten Aybaba, aynı zamanda transferden de memnun olduğunu belirterek, \"Transfer bitti. Transfer döneminden de memnunum. Bu oyuncuların çoğunu biz izledik, biz istedik. Daha önce istediğimiz, isteyip de alamadığımız oyunculardı. Önemli olan sahaya ne yansıtacakları. Birçok oyuncu alınıyor ama sahaya yansıtmada sorunlar olabiliyor. Eğer sahaya yansıtırsak yeniden ayağa kalkmış bir takım yaratmış olacağız\" şeklinde konuştu.

Samet Aybaba, gidecek futbolcularla ilgili olarak ise \"Oyuncularla ilgili yönetime rapor verdik. O doğrultuda çalışıyorlar. Teklif var mı bilmiyorum. O idari bölüm. Onu gerçekleştirmek için çalışıyor\" dedi.

SAKHO ANTRENMANA ÇIKTI

Öte yandan çalışmalarını sürdüren Bursaspor\'da yeni transferlerden Diafra Sakho antrenmana çıktı. Antrenman öncesi basın mensuplarına poz veren Sakho, düz koşu yaptı. Anlaşma sağlanan Umut Nayir ve Kamil Grosicki ise evrakları yetişmediği için antrenmana katılmadı. Sakatlıkları bulunan Onur Atasayar, Emre Taşdemir ve Stephane Badji antrenmana katılmazken, Abdullahi Shehu ise takımdan ayrı çalıştı.

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- Samet Aybaba\'nın açıklamaları

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