Samet Aybaba: "Aslanlar gibi yüreğinizi ortaya koydunuz"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, soyunma odasında oyuncularına, \"Aslanlar gibi yüreğinizi sahaya koydunuz. Yeni bir takım oluşturduk buna rağmen iyi bir maç çıkardınız\" dedi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Samet Aybaba oyuncularının mücadelelerini tebrik ederken, soyunma odasında da yeşil beyazlı oyunculara umut aşıladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Tunay Torun, \"Samet Hoca mücadelemizi tebrik etti. \'Aslanlar gibi yüreğinizi sahaya koydunuz. Yeni bir takım oluşturduk buna rağmen iyi bir maç çıkardınız, önümüzdeki günlerde daha iyi olacağınıza inanıyorum\' dedi\" ifadelerini kullandı.

\"BENCE PENALTIYDI\"

Geçtiğimiz hafta içerisinde takıma katılan ve Fenerbahçe karşısında da ilk kez yeşil beyazlı formayı üzerine geçiren Tunay Torun, uzun bir süre sonra görev aldığına işaret ederek, \"2-3 gün önce katıldım takıma. Tabii ki birbirimizi daha çok tanımamız lazım, zamanla daha iyi olacağına inanıyorum. İlk yarı özellikle çok iyi mücadele ettik, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Son dakikalarda da penaltı pozisyonumuz var, bence penaltıydı. Hakemler böyle karar verdi, saygımız var ne yapalım. İyi, genç ve dinamik bir takımdayım. Önümüzdeki hafta daha iyi bir Bursaspor göreceğimize inanıyorum\" düşüncelerini paylaştı.

YUSUF ERDOĞAN: \"GÜZEL İNSANLARLA ÇALIŞIYORUZ\"

Maç sonu konuşan Yusuf Erdoğan da güzel bir mücadele örneği ortaya koyduklarını vurgulayarak, \"Sezona galibiyetle başlamak istiyorduk ki öne de geçmiştik. Tartışılacak pozisyonlar var ama bu bizim haddimize değil bizler futbolcularız. Güzel insanlarla çalışıyoruz hocamız da bize özgüvenle yaklaşıyor. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum, artık kendi stadımızda açılışı yapmak istiyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

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