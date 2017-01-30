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Şam'dan "Esad komada" iddiasına yalanlama

Al Jazeera muhabiri Faisal al-Qassem, Esad'ın komada olduğunu iddia etmişti

30 Ocak 2017 15:25

Al Jazeera muhabiri Faisal al-Qassem, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın as"komada veya ağır hta olduğunu" iddia etmesine Şam'dan yalanlama geldi. Suriye'nin resmi ajansı Sana'da yapılan açıklamada Suriye lideri Esad'ın komada olmadığı duyruldu.

Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

ETİKETLER

Beşşar EsadSuriyekomada iddialarıyalanlama

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