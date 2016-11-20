Şam’dan Donald Trump’a çağrı

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile yaptığı görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler'in Halep'in isyancıların elinde bulunan doğu kesiminde özyönetim önerisinde bulunduğunu belirten Muallim "Bu bütünüyle reddedildi. Bu bizim egemenliğimizin ihlalidir” diye konuştu.

Rejimin başlattığı ağır bombardıman nedeniyle Halep'in doğusundaki tüm hastaneler cumartesi günü kullanılamaz hale gelmişti. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim bombardımanın şiddetinin düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda bir açıklama yapmazken militanların kenti terk etmesi gerektiğini ve devlet kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Halep'in doğusunda yaşayan "275 bin insanın 6 bin silahlı kişinin rehinesi olmasına” izin vermeyeceklerini belirten Muallim "Kentteki sivillerin acı çekmesine son vermek için teröristlerin Doğu Halep'ten çıkması gerektiği konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.

Velid Muallim Donald Trump yönetimine hitaben de "Yeni yönetimden istediğimiz sadece silahlı gruplara desteği sonlandırması değil aynı zamanda bu grupları destekleyen bölgesel güçleri dizginlemesi. Beklememiz gerek” dedi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre isyancıların Halep'in batı tarafında düzenlediği füze saldırısında 1 kadın ve 7 çocuk hayatını kaybetti. Bir ilkokulun isabet aldığı saldırıda en az 32 kişi de yaralandı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda yaşları 6 ile 12 arasında değişen 8 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, AFP, Reuters / EC; MK