Şam'dan BM'ye 'kimyasal' davet

Suriye yönetimi, ülkede kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı, denetim için BM uzmanlarının ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.



Şam yönetimi, kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal El-Mikdad, Birleşmiş Milletler'in kimyasal uzmanlarını araştırma yapmaları için ülkeye kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı. El-Mikdad, "Han El-Esal'da ne olduğunu soruşturmak için Ban-Ki Moon'un kurduğu heyeti kabul etmeye hazırız" dedi.

Mart ayında halep yakınlarındaki Han El-Esal'da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilmiş, muhaliflerle Şam rejimi birbirini suçlamıştı. BM kimyasal heyeti, bir aydan fazla bir süredir Suriye'ye girebilmek için Kıbrıs'ta bekliyor.

'Kimyasal silah kullanıldı'

Öte yandan ABD cephesinden gelen bir açıklamada daha Şam rejiminin kimyasal silah kullandığı iddiası yinelendi.

İtalya ziyareti dönüşü katıldığı söyleşide soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Beşar Esad'ın halkından onbinlerce kişiyi öldürmesi ve gaz kullanması gibi "korkunç tercihlerinin", kimyasal silah kullanıldığına ilişkin sağlam kanıt teşkil edebileceğini söyledi.

Suriye'de geçiş hükümeti isteğini yineleyen Kerry, ancak bu hükümette Esed'in olmaması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu: Kimyasal silah bulgularına rastladık

Konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Başbakan Erdoğan'ın "Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı açıktır" yönündeki açıklamasının ardından konuşan Davutoğlu, 'Türkiye'ye getirilen yaralılarda kimyasal silah kullanıldığına işaret eden bulgulara rastlandığını' söyledi.

Davutoğlu, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı açıklamada konunun ispatı için yapılan testlerin sürdüğünü ve test sonuçlarının Birleşmiş Milletler ile paylaşılacağını belirtti.