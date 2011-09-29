T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'dan ABD'ye kınama ŞAM (A.A)

29 Eylül 2011 18:05

-Şam'dan ABD'ye kınama  ŞAM (A.A) - 29.09.2011 - Suriye Yönetimi'nin ABD'li yetkililerin, "Suriye'de orduya karşı silah kullanımı" konusundaki açıklamalarını kınadığı bildirildi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından SANA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "ABD'li yetkililerin açıklamaları, Suriye'de orduya karşı şiddet olayları ve silah kullanımı konusunda silahlı terörist gruplarına cesaret verdiği" ifade edildi. Açıklamada, "ABD'li yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların kınandığı" kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24