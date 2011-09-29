-Şam'dan ABD'ye kınama ŞAM (A.A) - 29.09.2011 - Suriye Yönetimi'nin ABD'li yetkililerin, "Suriye'de orduya karşı silah kullanımı" konusundaki açıklamalarını kınadığı bildirildi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından SANA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "ABD'li yetkililerin açıklamaları, Suriye'de orduya karşı şiddet olayları ve silah kullanımı konusunda silahlı terörist gruplarına cesaret verdiği" ifade edildi. Açıklamada, "ABD'li yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların kınandığı" kaydedildi.