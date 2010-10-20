-ŞAM'DAKİ TÜRK HAVA ŞEHİTLİĞİNE ZİYARETÇİ AKINI ŞAM (A.A) - 20.10.2010 - Şam'daki Türk Hava Şehitliği, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Şam'ı ziyaret eden Türk vatandaşlarının ilgi odağı haline geldi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Türkiye'nin ilk hava şehitleri olan 3 pilotun kabirlerinin Şam'da olduğunu hatırlatarak, "Kabirler çok bakımsızdı. Biz bu kabirlerin bir kez bakımını yaptırdık. Son olarak kabirlerin temsil bakımından anlamlı olan bir şekle getirilmesini sağladık" dedi. Önhon, ilk Türk Hava Şehitliğinin, restorasyonun ardından Türk vatandaşlarının gururla ziyaret ettiği bir yer haline geldiğini söyledi. Bu arada Türk vatandaşlarının yanı sıra Şam'a çeşitli ülkelerden gelen insanların da restorasyonu yapılan şehitliği ziyaret ederek dua ettiği gözlendi. -İLK TÜRK HAVA ŞEHİTLERİ- Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun ilk yıllarında, Türk havacılığının tanıtılması ve İslam ülkeleriyle dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi amacıyla İstanbul-Kahire uçuşu düzenlendi. İstanbul'dan havalanan uçakların düşmesi sonucu şehit olan üç Türk havacı, ilk Türk hava şehitleri olarak tarihe geçti. Türk hava şehitleri, Şam'daki tarihi Emeviye Camisinin bahçesinde ünlü komutan Selahattin Eyyübi'nin kabrinin yanına defnedildi.