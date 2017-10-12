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Dünya

Şam'daki intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı

12 Ekim 2017 00:40

Şam’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı intihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Şam’daki bir polis merkezine yönelik düzenlenen saldırının 3 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 canlı bombanın kendini patlatmadan önce Halid bin Velid caddesi yakınlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, 3. saldırganın ise olay yeri yakınlarında bir mağaza girişinde kendini patlattığı ifade edildi.

17 kişi hayatını kaybetmişti

2 Ekim’de, Şam’daki bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da IŞİD üstlenmişti.

 

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