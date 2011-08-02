-ŞAM'DAKİ GÖSTERİLERDE 6 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı göstericilere açtığı ateşte 6 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, bir görgü tanığı, başkentin batısında yer alan Erbin bölgesinde teravih namazından sonra çıkan olaylarda açılan tank ateşi sonucunda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Tanık, bölgeye çok sayıda tank ve askeri aracın girdiğini belirtti. Haberde, Hama kentinde de gece boyunca tankların yerleşim bölgelerini bombaladığı kaydedildi.