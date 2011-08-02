T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞAM'DAKİ GÖSTERİLERDE 6 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2011 11:22

-ŞAM'DAKİ GÖSTERİLERDE 6 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı göstericilere açtığı ateşte 6 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, bir görgü tanığı, başkentin batısında yer alan Erbin bölgesinde teravih namazından sonra çıkan olaylarda açılan tank ateşi sonucunda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Tanık, bölgeye çok sayıda tank ve askeri aracın girdiğini belirtti. Haberde, Hama kentinde de gece boyunca tankların yerleşim bölgelerini bombaladığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24