T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'da yine patlama sesi yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam'da yine patlama gerçekleşti, 7 kişinin yaralandığı bildirildi

04 Kasım 2012 16:11

Suriye'nin başkenti Şam'da yine bir patlama meydana geldiği duyuruldu. Şam'ın merkezinde gerçekleşen patlamanın bulunduğu bölgede, yaralıların olduğu açıklandı.

Patlamanın, Suriye lideri Esad kontrolündeki sendika binasının park alanında meydana geldiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA,  Ebu Rummane'deki İşçi Sendikası binasının yakınına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 kişi yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldığını bildiren SANA, patlamanın şiddeti nedeniyle çevre binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırının düzenlendiği sendika binası, sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu askeri binaların ve bir otelin çok yakınında yer aldığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı ancak hükümet güçleri, saldırıdan "terörist" olarak niteledikleri silahlı gruplarını sorumlu tuttuğu açıklandı.

Öte yandan, Esad güçlerinin ülkenin birçok şehrinde sürdürdüğü operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), operasyonlarda Şam ve banliyölerinde 10, İdlib'de 6, Halep'te 4, Dera'da 3, Deyru'z-Zor'da 2, Lazkiye, Humus ve Banyas'ta 1'er kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

 

ETİKETLER

suriyeşampatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24