Şam'da yine patlama sesi yükseldi

Suriye'nin başkenti Şam'da yine bir patlama meydana geldiği duyuruldu. Şam'ın merkezinde gerçekleşen patlamanın bulunduğu bölgede, yaralıların olduğu açıklandı.

Patlamanın, Suriye lideri Esad kontrolündeki sendika binasının park alanında meydana geldiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ebu Rummane'deki İşçi Sendikası binasının yakınına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 kişi yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldığını bildiren SANA, patlamanın şiddeti nedeniyle çevre binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

Saldırının düzenlendiği sendika binası, sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu askeri binaların ve bir otelin çok yakınında yer aldığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı ancak hükümet güçleri, saldırıdan "terörist" olarak niteledikleri silahlı gruplarını sorumlu tuttuğu açıklandı.

Öte yandan, Esad güçlerinin ülkenin birçok şehrinde sürdürdüğü operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), operasyonlarda Şam ve banliyölerinde 10, İdlib'de 6, Halep'te 4, Dera'da 3, Deyru'z-Zor'da 2, Lazkiye, Humus ve Banyas'ta 1'er kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.