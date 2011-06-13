-ŞAM'DA TÜRKİYE'YE PROTESTO ŞAM (A.A) - 12.06.2011 - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Suriye'deki olaylara ilişkin Türk hükümetinin tutumunu protesto etti. Büyükelçilik önünde bu akşam yapılan gösteride, Suriye bayrakları ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın posterleri taşındı. Gruptan bazı kişiler, elçilik duvarına tırmanarak Suriye bayrağı astı. Elçiliğin önündeki Türk bayrağını indirmeye çalışanlara ise Suriye güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren gösteri sırasında, elçiliğin duvarlarında asılı, Türkiye'deki çeşitli bölgeleri tanıtan turizm afişleri tahrip edildi.