T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞAM'DA TÜRKİYE'YE PROTESTO ŞAM (A.A)

13 Haziran 2011 02:30

-ŞAM'DA TÜRKİYE'YE PROTESTO ŞAM (A.A) - 12.06.2011 - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Suriye'deki olaylara ilişkin Türk hükümetinin tutumunu protesto etti. Büyükelçilik önünde bu akşam yapılan gösteride, Suriye bayrakları ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın posterleri taşındı. Gruptan bazı kişiler, elçilik duvarına tırmanarak Suriye bayrağı astı. Elçiliğin önündeki Türk bayrağını indirmeye çalışanlara ise Suriye güvenlik güçleri müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren gösteri sırasında, elçiliğin duvarlarında asılı, Türkiye'deki çeşitli bölgeleri tanıtan turizm afişleri tahrip edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24