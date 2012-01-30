-Şam'da silah sesleri susmuyor ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Bir haftadır Şam'ın kırsal kesimlerinde devam eden şiddetli çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybederken, özellikle son bir kaç gündür başkentin çevre mahallelerinden silah ve patlama sesleri eksik olmuyor. Muhalifler, operasyonların özellikle Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü elinde bulundurduğu bölgelerde yoğunlaştığını söylüyor. AA'ya bilgi veren Ebu Ahmet adlı bir vatandaş, bazı mahallelerde bir savaş manzaraları yaşandığını ve insanların derin kaygı duyduğunu belirtti. Ebu Ahmet, "Ülkeye gelen gözlemcilerden medet uman rejim, zaman kazanmakla işi bitireceğini hesaplarken, muhalifler yapılan operasyonları gizli çekimlerle dünyaya ulaştırmaya devam ediyor" dedi. Rejimin ne yapmaya çalıştığını anlamadıklarını, bir yandan reformlardan ve demokratik bir anayasadan bahsederken diğer yandan operasyonlara devam ettiğini söyleyen Ebu Ahmet, Zabadani, Haresta, Duma, Ayn Terma ve Sekba bölgelerinde Suriye Ordusu'yla Özgür Suriye Ordusu arasında son günlerde çok şiddetli çatışmalar yaşandığını ve birçok yerleşim yerinin tankların kullanılmasıyla yerle bir edildiğini anlattı. Ülkedeki operasyonlar devam ettiği sürece, muhaliflerin de eylemlerine devam edeceğini ve geçtiğimiz günlerde bir gencin Şam'ın orta yerinde bir köprüye özgürlük bayrağı astığını söyleyen Ebu Ahmet, halkın bir yandan da ekonomik sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldığını ifade etti. "Rejim halkı düşünmüş olsaydı, bu şekilde davranmazdı. Bunlar yaptıkları her operasyonda dünyanın parasını harcıyor. Bu paraları halka dağıtmış olsalardı zaten olaylar bu noktaya gelmezdi" diyen Ebu Ahmet şöyle devam etti: "Halk tedirgin, bazı bölgelerde insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Elektrik kesintileri ve yakacak mazot sıkıntısı yüzünden halk perişan olmuş durumda. Bir yandan çatışmalar devam ediyor, her iki taraftan insanlar ölüyor. Bu olaylar nereye kadar gider bilmiyoruz" dedi.