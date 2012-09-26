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Dünya

Şam'da şiddetli patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.

26 Eylül 2012 12:58

Suriye resmi haber ajansı (SANA), Emevi Meydanı'nda bulunan Genelkurmay Başkanlığı yakınındaki patlamayı doğrularken, bölgede yangın çıktığı, yoğun silah seslerinin geldiği ve yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi.

Patlama sonrasında Emevi Meydanı'na giden yolların trafiğe kapatıldığı, bölgeye çok sayıda ambulansın intikal ettiği bildirildi. Patlamada ölü ve yaralıların olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada kentin başka bölgelerinden de patlama ve silahlı çatışma sesleri duyuluyor.

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), güvenlik güçlerinin başkent Şam'ın banliyölerine helikopter destekli düzenlenen operasyonlarda 70, Halep'te 38, Deyruz'z Zor'da 28, Dera'da 17, Kuneytra 9, İdlib'te 7, Suveyda'da 6, Humus'ta 3, Hama'da 3, Lazkiye'de 1 ve Haseke 1 kişi olmak üzere ülke genelindeki olaylarda ölenlerin sayısının 183'e çıktığını duyurdu.

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