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Dünya

ŞAM'DA SAKİN CUMA NAMAZI ŞAM (A.A)

01 Nisan 2011 18:24

-ŞAM'DA SAKİN CUMA NAMAZI ŞAM (A.A) - 01.04.2011 - Suriye'de 3 haftadır yapılan protesto gösterilerinin merkezlerinden biri olan başkent Şam'daki Emeviye Camisinde cuma namazı sakin geçti. Cuma namazından kısa süre önce caminin önünde toplanan bir grup, namazın bitimine kadar yönetime ve Esad'a destek sloganları atarak, birlik mesajı verdi. Namazdan sonra bir süre gösteri yapan grup, daha sonra dağıldı. Şam'ın merkezinde bulunan Kefersuse bölgesinde ve Şam kırsalında yer alan Duma'da bazı grupların güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği de bildirildi. Duma'da dün gece güvenlik güçleri tarafından silahlı provokatörlere karşı operasyon yapıldığı, bazı kişilerin tutuklandığı bildirilmişti. Bu kişilerin Duma'da yağma ve kundaklama eylemine karıştığı duyurulmuştu.  

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