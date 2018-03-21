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Dünya

Şam'da roketli saldırı; 35 ölü

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı

21 Mart 2018 13:06

Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen iki roketli saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Sputnik’e konuşan bir polis görevlisi de “Doğu Guta’daki militanların Şam ve çevresine yönelik füze ve havan topu saldırısı sonucu, ön belirlemelere göre 24 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Saldırı devam ettiği için kurban sayısının artmasından korkuyoruz” dedi.

Görevli, birkaç füzenin Şam’ın tarihi merkezinde, İmara mahallesi ile Mazze bölgesinde patladığını belirtti. Daha sonra Şam hastanesinden yapılan açıklamada ölü sayısı 35’e yükseldiği aktarıldı. 

 

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