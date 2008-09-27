Şam'da patlama: En az 17 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da havaalanına giden yol yakınındaki patlamada 17 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bu sabah bombalı araçla düzenlenen saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı belirtildi. Saldırının, havaalanı yolu üzerinde bir güvenlik tesisi yakınlarında düzenlendiği ifade edilirken, görgü tanıkları patlama bölgesinin kordon altına alındığını söyledi.



Şam'da şubat ayında yine bombalı araçla düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanı İmad Mugniye ölmüştü. Suriye'de geçen ay da üst düzey bir güvenlik yetkilisi sıkı güvenlik önlemlerine rağmen liman kenti Tartus'da gizemli biçimde öldürülmüştü.

