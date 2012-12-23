Şam'da patlama: 6 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'da, bomba yüklü iki aracın eş zamanlı patlatılması sonucu 6 kişinin öldüğü öğrenildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), başkentin muhaliflerin kontrolünde olan Kabun semtinin girişinde bomba yüklü iki aracın patlatılmasıyla 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

SRGC, patlamalar nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda yaralının enkaz altından iş makineleri aracılığıyla çıkartıldığını kaydetti.

Bu arada Esed'e bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde ağır silahlarla gerçekleştirdiği operasyonlarda 78 kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Halep ve Humus'ta halkın ekmek ve yakacak sıkıntısı çektiğini aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin Halep'teki Esed güçlerine ait 135'inci askeri birliğin kontrolünü tamamıyla ele geçirdiğini aktardı.