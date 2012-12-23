T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'da patlama: 6 kişi öldü

Şam'da bomba yüklü iki aracın aynı anda patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

23 Aralık 2012 00:21

Suriye'nin başkenti Şam'da, bomba yüklü iki aracın eş zamanlı patlatılması sonucu 6 kişinin öldüğü öğrenildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), başkentin muhaliflerin kontrolünde olan Kabun semtinin girişinde bomba yüklü iki aracın patlatılmasıyla 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

SRGC, patlamalar nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını, çok sayıda yaralının enkaz altından iş makineleri aracılığıyla çıkartıldığını kaydetti.

Bu arada Esed'e bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde ağır silahlarla gerçekleştirdiği operasyonlarda 78 kişinin öldüğü bildirildi.

Öte yandan, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Halep ve Humus'ta halkın ekmek ve yakacak sıkıntısı çektiğini aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı birliklerin Halep'teki Esed güçlerine ait 135'inci askeri birliğin kontrolünü tamamıyla ele geçirdiğini aktardı.

 

ETİKETLER

şamsuriyepatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24