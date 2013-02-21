Şam'da patlama: 35 ölü, 200'den fazla yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezra Mahallesi çok büyük bir patlamayla sarsıldı. Patlayıcı yerleştirilmiş bir araçla düzenlendiği bildirilen saldırıda 35 kişi yaşamını yitirdi. 200'den fazla kişinin de yaralandığı olay, Rusya’nın Şam Büyükelçiliği’nin de ağır hasar gördüğü belirtildi.

Suriye devlet televizyonu, Şam'ın Mezra bölgesindeki Abdullah Bin Zübeyir Okulu ile Haresta ve Duma minibüs durakları yakınında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi yaşamını yitirdi.

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Devlet televizyonu, iki yıla yakın süredir Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine karşı savaşan isyancılara göndermeyle “teröristleri” suçlayarak, patlamanın ardından alevler içindeki araçların görüntülerini yayınladı.

Saldırıda iki binanın tamamen yıkıldığını belirten televizyon kanalı, patlama bölgesinde 17 aracın içindekilerle beraber yandığını ve 40 aracın da hasar gördüğünü bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlayıcı yerleştirilen aracın, Baas Partisi’nin merkez binasına 300 metre mesafede infilak ettiğini duyurdu.

Mezra’daki büyük patlamanın ardından şehrin çeşitli yerlerinde en az iki patlama daha olduğu ifade edildi. Ancak detay verilmedi.