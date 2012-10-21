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Dünya

Esed ateşkesi görüşürken Şam'da bomba batladı

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybetti

21 Ekim 2012 16:03

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre; Şam'ın şehir merkezindeki Bab Tuma bölgesinde meydana gelen patlamada biri kadın 10 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, patlamanın BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ile bayramda ateşkes yapılmasını görüştüğü sırada meydana geldiğine dikkati çekti.

Suriyeli yetkililer, patlamanın bir polis karakolunu hedef aldığını, ambulans ve polis araçlarının bölgeye gittiğini ifade etti.

 

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