Şam'dan patlama: 3 yaralı

Suriye’de son haftalarda şiddet başkente yayılırken, başkent Şam’da büyük bir patlama meydana geldi.

BM gözlemcilerinin kaldığı bir otelin yakınında bulunan bir askeri üste meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, patlamanın bir petrol tankerinin yakınına atılan bir bombadan kaynaklandığını açıklarken bombanın tam olarak nereyi hedeflediği henüz bilinmiyor.



Alana çok sayıda ambulans gönderildi.

Dama Rose otelinin etrafındaki bölgeyi güvenlik görevlileri yüksek güvenlikli bölge olarak kordon altına aldı.





Şam'dan gelen görüntülere göre şehir merkezinde bulunan alandan büyük bir duman yükseliyor.

Patlamanın yaşandığı yere giden Suriye Dışişleri Bakanı yardımcısı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "patlamanın Suriye'nin imajını zedelemeyi amaçladığını, Suriye hükümetinin BM ile işbirliği içinde olduğunu ve gözlemcilerin güvenliklerini sağlamak için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını" söyledi.

Özgür Suriye Ordusu'ndan üst düzey bir yetkili ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada patlamayı kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Maher Nuwaimi "Özgür Suriye Ordusu askeri komutanlık binasını hedefledi. Patlayacıların, Şam'da yapılan operasyonlara karar veren şabiha milislerinin ve askeri yetkililerin yapacağı toplantı sırasında patlatılması amaçlandı" dedi.

Ancak bu bilgi henüz kesinlik kazanmadı.

Bu bölgede birçok askeri bina bulunuyor. BBC Şam muhabiri otelin etrafındaki bölgenin yüksek güvenlikli bölge olduğunu kaydetti.

Görgü şahidi Jean Pierre Duthion BBC'ye yaptığı açıklamada patlamanın yaşandığı yere girilmesine izin verilmediğini ve bölge sakinlerinin kısıtlı hareket edebildiklerini söyledi.

Patlama Suudi Arabistan’da İslam ülkelerinin Suriye krizini görüşmek için yapacağı toplantının öncesinde yaşandı.

57 üyeli İslam İşbirliği Örgütü’nün, İran’ın tepkisine rağmen Suriye’nin üyeliğini askıya alması bekleniyor.

Şam’da son haftalarda, biri Savunma Bakanı ve yardımcısının öldürüldüğü Ulusal Güvenlik binasında olmak üzere çok sayıda bomba patladı. (BBC Türkçe)