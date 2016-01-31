Şam'da onlarca ölü

Suriye basını, Şam'da Şii türbesi yakınlarındaki saldırılarda en az 45 kişinin
hayatını kaybettiği
bildirdi.
Saldırılarda 110 kişi de yaralandı. Sana haber ajansı kentin güneyindeki Seyyide Zeynep türbesinin
yakınlarında patlayıcı yüklü bir otomobilin havaya uçurulduğunu ve eş zamanlı olarak iki intihar
bombacısının da üzerindeki bombaları patlattığını yazdı.
Daha önce de hedef olmuştu
Seyyide Zeynep türbesi, Şiiler için önemli bir hac bölgesi.
Türbe geçen şubat ayında da bombalı bir saldırının hedefi olmuştu. O dönem de iki
intihar
bombacısı kendini havaya uçurmuş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yine şubat ayında türbeye yolcu taşıyan bir otobüs hedef alınmış ve 9 kişi yaşamını yitirmişti.
Saldırıyı El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi üstlenmişti.