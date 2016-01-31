Şam'da onlarca ölü

Suriye basını, Şam'da Şii türbesi yakınlarındaki saldırılarda en az 45 kişinin

hayatını kaybettiği

bildirdi.

Saldırılarda 110 kişi de yaralandı. Sana haber ajansı kentin güneyindeki Seyyide Zeynep türbesinin

yakınlarında patlayıcı yüklü bir otomobilin havaya uçurulduğunu ve eş zamanlı olarak iki intihar

bombacısının da üzerindeki bombaları patlattığını yazdı.

Daha önce de hedef olmuştu

Seyyide Zeynep türbesi, Şiiler için önemli bir hac bölgesi.

Türbe geçen şubat ayında da bombalı bir saldırının hedefi olmuştu. O dönem de iki

intihar

bombacısı kendini havaya uçurmuş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Yine şubat ayında türbeye yolcu taşıyan bir otobüs hedef alınmış ve 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi üstlenmişti.