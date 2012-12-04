Şam'da okulda katliam: 29 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin attığı bir roket okula isabet etti. Saldırıda 28 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Suriye'de Esed rejimine bağlı ordu ile muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin attığı roket okula isabet etti. Saldırıda 28 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye'nin başkenti Şam'ın kenar mahallesinde bir okula muhaliflerin roketli saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Şam'da sığınmacıların kaldığı Vafidan kampındaki bir okula isabet eden roket sonucu 28 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şam'ın kuzeydoğusundaki kampta yaklaşık 25 bin sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.

Suriye ordusu ve muhalifler aylardır, Şam'ın kenar mahallelerinde kontrolü ele geçirmek için çatışıyor. (ntvmsnbc)

