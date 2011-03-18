-ŞAM'DA MUHALİFLERDEN GÖSTERİ ŞAM (A.A) - 18.03.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen gösteride 20 kişi gözaltına alındı. Şam'daki tarihi tarihi Emeviye Camisi, yönetim aleyhtarı slogan atan bir grubun gösterisine sahne oldu. Cuma namazının bitmesi ile cami içinde bulunan 100-150 kişilik bir grup "Hürriyet" diye sloganlar atarak, caminin mihrabında bulunan mikrofona ulaşmaya çalıştı. Ancak ses sisteminin kapatılması ile birlikte cami avlusuna çıkan grup 15-20 dakika daha slogan atmaya devam etti. Bu sırada, caminin dışındaki alanda bulunan ve bir kısmını güvenlik görevlilerinin oluşturduğu diğer grup ise, "Allah, Suriye, Beşşar" ve "Kanımız canımız sana feda Beşşar" şeklinde sloganlar atarak, caminin avlu kapısına kadar yürüdü. Suriye bayrakları ve Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın fotoğrafları taşıyan bu grubun camiye yönelmesi ile birlikte içeriden caminin kapısı kapatılmaya çalışıldı ancak dışardaki grup kapının kapatılmasına engel oldu. İçeride yönetim aleyhinde bir süre slogan atan 20 protestocu camiden teker teker çıkartılıp arabalara götürülürken de arbede yaşandı. Gözaltına alınanlara bazı güvenlik görevlileri sert davranırken, kendi meslektaşları sert tavırlarla onları engellemeye çalıştı. Emeviye Camisi'nde Cuma günü gösteri yapılması yönünde hafta başından beri çağrılar yapılıyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren cami çevresinde dikkat çekici kadar yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gösteriden kısa süre önce cami önündeki alana gelen yerli ve yabancı gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinesi taşımaması dikkat çekti. Gösteriler sırasında ise cep telefonları dahil olmak üzere görüntü çekilmesine izin verilmedi, görüntü çekenlere güvenlik görevlilerinin müdahalesi sert oldu. Şam'da hafta içinde de siyasi mahkum yakınları olduğu belirtilen gruplar tarafından küçük çaplı gösteriler yapılmış, İçişleri Bakanlığı, "yakınları için dilekçe vermeye giden kişilerin arasına provokatörlerin karıştığı" açıklamasını yapmıştı.