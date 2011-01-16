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ŞAM'DA LÜBNAN ZİRVESİ BAĞDAT (A.A)

16 Ocak 2011 16:24

-ŞAM'DA LÜBNAN ZİRVESİ BAĞDAT (A.A) - 16.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye giderek, Katar ve Suriye liderleriyle Lübnan zirvesi yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal'dan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, temasları çerçevesinde Bağdat'a gelirken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın yarın Şam'da Katar Emiri El Tani ve Suriye lideri Beşşar Esad ile Lübnan zirvesi yapacağını bildirdi. Zirveye ilişkin hazırlıkların sürdüğü, Davutoğlu'nun Bağdat'taki temaslarının yanı sıra Katar ve Suriyeli yetkililerle telefon görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

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