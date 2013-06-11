Şam'da intihar saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam’a bağlı Merce kasabasında iki intihar eylemcisinin üzerlerindeki bombaları patlatmaları sonucunda 14 Suriye'li hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı.

Emniyet Müdürlüğünden bir kaynak SANA muhabirine yaptığı açıklamada, iki intihar eylemcisinin kendilerini Şam’ın Merce Sahasındaki İnzibat Polis Merkezi yakınlarında patlattıklarını söylerken, patlama sonucunda da 14 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 31 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Yaralı vatandaşların hastaneye kaldırıldığını söyleyen kaynak ayrıca ceset parçalarıyla dolu 2 torbanın bulunduğunu ifade etti.