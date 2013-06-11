T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'da intihar saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da iki intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada en az 14 kişi hayatını kaybederken, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11 Haziran 2013 17:45

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam’a bağlı Merce kasabasında iki intihar eylemcisinin üzerlerindeki bombaları patlatmaları sonucunda 14 Suriye'li hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı.

Emniyet Müdürlüğünden bir kaynak SANA muhabirine yaptığı açıklamada, iki intihar eylemcisinin kendilerini Şam’ın Merce Sahasındaki İnzibat Polis Merkezi yakınlarında patlattıklarını söylerken, patlama sonucunda da 14 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 31 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Yaralı vatandaşların hastaneye kaldırıldığını söyleyen kaynak ayrıca ceset parçalarıyla dolu 2 torbanın bulunduğunu ifade etti.

ETİKETLER

suriyeşampatlamasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24