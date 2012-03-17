Şam'da iki büyük patlama: 27 kişi öldü

T24 - Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen iki patlamada en az 27 kişi öldü, 97 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu eylemi "terörist saldırı" diye niteledi. Olayla ilgili olarak gelen ilk haberlerde patlayıcı madde yüklü taşıtların havaya uçurulduğu belirtiliyor.

Saldırılarda havacılık istihbarat kurumu ve polise ait binaların hedef alındığı kaydedildi. Muhalefet kaynakları da güvenlik kurumlarının saldırıya hedef olduğunu belirtti. Suriye'de yabancı gazetecilerin faaliyeti çok kısıtlı olduğu için olaylarla ilgili haberler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Devlet televizyonu, patlamalarla ilgili olarak, kavrulmuş cesetlerin, yanmış otomobillerin, sokaklardaki kan izlerinin ve hastanede tedavi altına alınan insanların görüntülerini yayınlıyor. Televizyon haberlerinde, cesetlerden birinin saldırıyı düzenleyen "terörist"e ait olduğu öne sürüldü.

Muhalefetten bir kişi, AFP ajansına, ilk patlamanın yerel saatle 7:30'da meydana geldiğini, ardından daha güçlü ikinci patlamanın olduğunu anlattı.

Mecid Seibiyah adlı 29 yaşındaki bir şahıs da, AP ajansına yaşadıklarını anlatırken, "Bütün pencerelerimiz, kapılarımız param parça oldu. Ben uyuyordum, deprem gibi bir gürültüyle uyandım. Sokaktaki çığlıkları duyuncaya kadar ne olduğunu anlayamadım." dedi.

Son aylarda başkent Şam ile Halep kentinde düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişi öldü: Hükümet sorumluluğun "teröristler"e ait olduğunu savunurken, muhalefet, bazı olayların devlet komplosu olduğunu öne sürdü.