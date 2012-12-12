Şam'da İçişleri Bakanlığı'na saldırı: 7 kişi öldü

Suriye İçişleri Bakanlığı binası önünde büyük bir patlama meydana geldi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bakanlığın girişinde meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre patlamanın ardından silah sesleri duyuldu.
Saldırıda, üst düzey bakanlık yetkililerinin hedef alınıp alınmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Esad yönetimi ise muhalif güçleri silahlandırdığı gerekçesiyle Lübnan'ın eski başbakanı Said Hariri hakkında yakalama emri çıkarttı.