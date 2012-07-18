Şam'da güvenlik güçlerine ait binaya 'intihar saldırısı' düzenlendi!

Suriye devlet televizyonu başkent Şam’da bir ulusal güvenlik binasına bir intihar bombacısının saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırı haberi Suriyeli muhalif eylemcilerin, dün Şam’ın merkezinde başlayan çatışmaların gece boyunca devam ettiğini bildirmesini takiben geldi. Başkanlık konutu yakınlarında bulunan bir kışlanın yanmakta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak Suriyeli yetkililer yoğun bir muhalif saldırısı gerçekleştiği iddialarını reddediyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilileri bugün gerçekleşecek Güvenlik Konseyi oylaması öncesinde Çin ve Rusya’yı Suriye’ye karşı daha sert önlemler alma konusunda uzlaşmaya ikna etmeye çabalıyor.

BM ve Arap Birliği Suriye elçisi Kofi Annan dün Moskova’da Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşürken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Pekin’de Çinli lider Hu Jintao ile birlikteydi. BM bugün Suriye’deki gözlemciler grubunun görev süresini uzatıp uzatmayacağını oylayacak. BM grubun Suriye’deki görev süresi Cuma günü doluyor.

Batılı devletler Suriye hükümetine karşı güç kullanılması tehdidini de içeren yeni bir çözüm önerisi talep ediyor. Ancak komşu Lübnan’da bulunan BBC Muhabiri Jim Muir Rusya, Suriye’ye karşı daha sert bir tutum takınmaya ikna etmek için gösterilen tüm çabalara direnirken, ülkeyi kaosun eşiğinden çekmek için ortak bir uluslararası tavır yaratılabilmesinin esas itibarıyla hiç umudu olmadığını söylüyor.

'Şam volkanı'

Muhalif eylemcilerden gelen haberlere göre gece boyunca başkentteki çatışmalar kentin güneybatı kesimlerinde yoğunlaştı. Hükümetin bazı ilçelere daha fazla birlik ve askeri araç gönderdiği, çatışmalar ve bombardımanda hayatını kaybedenlerin olduğu da eylemcilerin iddiaları arasında. Yine muhalifler internet üzerinden yolladıkları resimlerde, şehre bakan tepelerden birinde askeri kışla olduğunu iddia ettikleri binaların alevler içerisindeki fotoğraflarını paylaştı.

İddiaya göre hemen yakınındaki başkanlık sarayının güvenliğini sağlamakla görevli birimlere ait olan kışla, Özgür Suriye Ordusu olarak adlandırılan silahlı muhalif grubun saldırıları sonucu yanıyor.

Devlet basını güvenlik güçlerinin şehirde küçük bir silahlı terörist grubun saldırılarını bastırdığını haber verdi. Ancak devlet televizyonu gece boyunca Midan bölgesinde görevli birliklerin bazı gergin ve terk edilmiş sokaklardan görüntülerini yayınladı.

Muhalifler başkenti ele geçirmek üzere adına Şam Volkanı Operasyonu dedikleri son bir mücadele girişeceklerini duyurmuştu. Silahlı muhalifler üç gündür başkentin çeşitli bölgelerinde ordu birlikleri ile çatışıyor. Salı günü çatışmalar Şam’ın merkezine ulaştı, meclis binası yakınlarında bir sokaktan silah sesleri ve yoğun duman geldiği görüldü.

Çatışmaya devam eden silahlı muhalif grup operasyonun iyi planlandığını ve saldırılar sırasında başkentte bulunacak yüzlerce muhalifin geçen hafta Şam’a gönderildiğini açıkladı. İsyancılar hükümeti aynı olaylarla ilgili haberleri ve bilgileri çarpıtmakla suçluyor. Ülkede bulunan Batılı gazeteciler pek çok kısıtlama altında olduklarından gelen bilgilerin doğrulanmasında güçlükler yaşanıyor. (BBC Türkçe)