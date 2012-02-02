-Şam'da ekmek sıkıntısı yaşanıyor ŞAM (A.A) - 02.02.2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da "yiyecek ekmek" bulma sıkıntısının yaşandığı bildirildi. Bazı bölgelerinde hala tüp gaz ve yakacak mazot sıkıntısının yaşandığı Suriye'de, iki gündür marketlerde ekmek bulamayan halk, Şam'ın en merkezi yerleri dahil olmak üzere, ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaşanan ekmek sıkıntısıyla ilgili olarak, vatandaşlar ve bazı fırın sahipleri, "başka bölgelerde askeri operasyonların ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini, o bölgelerdeki fırınların ve ekmek fabrikalarının çalışmadığını, dolayısıyla çatışmaların yaşandığı bölgelerin ekmek ihtiyacının, çatışmaların olmadığı bölgelerdeki fırınlardan karşılandığını" söylüyor. Çalışmaya devam eden fırınların, talebi karşılayacak kapasitede olmadığı ve bu yüzden fırınların önünde sürekli kuyrukların oluştuğu ifade ediliyor.