Şam'da dün patlayan iki bombanın arkasında Esed mi var?

Sözde ateşkesin olduğu Suriye’nin başkenti Şam’da dün birer tonluk iki bomba patladı. Çocuk ve kadın onlarca sivil öldü. Fotoğraflar dünyaya servis edilerek muhalifler suçlandı ama eylemin arkasında operasyonları meşru göstermek isteyen Esed rejiminin olduğu iddia edildi.

Bir yılı aşkın bir süredir kanlı çatışmalar yaşayan Suriye, dün sabah da korkunç iki saldırıyla derinden sarsıldı. Başkentin güneyindeki Kazaz semtinde, iki araç birer dakika arayla patladı. İntihar bombacılarının kullandığı araçların patlamasıyla yola dev kraterler açan patlamalarda, 55 kişi hayatını kaybetti, cesetler paramparça bir halde caddeye dağıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı 372 kişinin yaralandığı saldırının işçi ve memurların işlerine, öğrencilerin de okullarına gitmek için yola çıktıkları bir saatte gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bakanlık ilk patlamanın olduğu yerde 5.5 metre uzunluğunda 3.30 metre genişliğinde ve bir metre derinliğinde çukurun olduğunu, ikinci patlamanın olduğu yerde de 8.5 metre çapında 2.5 metre derinliğinde bir çukurun olduğunu açıkladı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri olay yerinden 15 torba ceset parçası topladı. Bu parçalar kimlik tespiti yapılmak için laboratuvara gönderilirken, ölü sayısının artacağı belirtildi.



‘Deprem oluyor sandık’



Suriye Haber Ajansı SANA, patlamanın etkisiyle bölgede bulunan 9 katlı istihbarat binası ve etrafındaki binaların büyük hasar gördüğünü duyurdu. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki 105 aracın kullanılamaz hale geldiği ve 78 otomobilde de ağır hasar oluştuğu belirtildi. Maha Hicazi isimli bir görgü tanığı, “Patlamalar çok şiddetliydi. Deprem oluyor sandım. Yaşadığım apartmandaki tüm camlar kırıldı. Duvarlar çöktü” diye konuştu.



BM gözlemcileri geldi



Patlamalardan bir saat sonra Suriye’deki BM gözlem heyetinin Başkanı Norveçli General Robert Mood, Şam’da bombalı saldırıların düzenlendiği yere geldi. Suriye askerlerinin koruduğu General Mood’un olay yerinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere saldırıları kınadığını açıklayan Mood, “Bu tür saldırılar hiçbir problemi çözmeye yaramaz. Sadece kadın ve çocukların daha fazla acı çekmesini sağlar” dedi. 14 aydır devam eden çatışmalarda 12 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken uluslararası gözlemciler, dünkü saldırıların halk isyanı başladığından bu yana gerçekleştirilen en kanlı saldırı olduğunu ifade ettiler.



Hedef istihbarat binası



Kazaz semtindeki saldının asıl hedefinin “Filistin Askeri İstihbarat Servisi” olduğu belirtildi. Patlama anında 9 katlı istihbarat binası, önündeki dev duvarlardan dolayı kısmen hasar gördü. Filistin istihbarat biriminin Suriye’de faaliyet gösteren 20 istihbarat servisi arasındaki en korkulanı olduğu söyleniyor. Aynı istihbarat binası 2008 yılında da bombalı saldırıların hedefi olmuş, İslamcı militanların gerçekleştirdiği patlamalarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.



Karanlık bombanın pimini kim çekti?



Şam’ı kan gölüne çeviren karanlık bombaları kimin patlattığı meçhul. Suriyeli muhalifler Esed’i suçladı, Şam yönetimi ise kanlı saldırıların ardında Suudi Arabistan ve Katar’daki terör hücrelerinin olduğunu savundu

Suriyeli muhalifler, şu ana kadar kimsenin üstlenmediği saldırının Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Suriyeli yetkililer ise saldırıları Suudi Arabistan ve Katar’daki terör hücrelerinin gerçekleştirdiğini savundu. Geçen pazartesi yapılan seçimlere aday olan Nadine Haddad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırının ardında muhalefetin silahlanmasını isteyen Suudi Arabistan ve Katar’ın olduğunu iddia etti ve şunları söyledi: “Buradan Katar Başbakanı Şeyh Hamad El Tani’ye seslenmek istiyorum. Utan. Yaptıklarınızla Suriye halkını yıkıyorsunuz. Suriye rejimini değil!” Suriyeli yetkililer saldırıların El Nusra Cephesi isimli gölge örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini de ifade etti.



El Kaide iddiası



Batılı istihbarat servisleri ise ‘ikiz’ patlamaların ardında El Kaide’nin Irak kolunun olabileceği tahmininde bulundu. Arap Birliği ve çeşitli arap ülkeleri dün bir açıklama yayınlayarak kanlı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.



Fransa: Esed’in suçu



Fransa ise saldırılarla ilgili olarak Suriye yönetimini sert bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ”Suriye’deki kanlı saldırıların sorumlusunun Şam yönetimi olduğunu” belirterek, ”Suriye’de yönetim, baskı ve sindirme yolunu seçerek, çıkışı olmayan şiddet sarmalı içine girmiştir” ifadesini kullandı.



Annan saldırıyı kınadı



BM ve Arap Birliği’nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriye’de bu sabah düzenlenen bombalı saldırıları kınadı. Yazılı açıklamada, Annan “Dün sabah Şam’da düzenlenen bombalı saldırıları şiddetle kınıyorum, can kayıplarından ötürü üzüntü duyuyorum ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi. Suriye’de şiddetin sona ermesi gerektiğini ifade eden Annan, gerilimi tırmandıracak ve şiddetin seviyesini yükseltecek herhangi bir eylemin, tüm tarafların çıkarlarına zarar vereceğini kaydetti.



2 araçta 2 ton patlayıcı



Suriye polisi, onlarca otomobili hurdaya çeviren, asfaltı kağıt gibi yırtarak dev kraterler açan patlamaları, iki intihar saldırganının gerçekleştirdiğini açıkladı. Polisin verdiği bilgiye göre, saldırganlar araçların her birine 1.000 kilogramdan fazla patlayıcı yükledi.