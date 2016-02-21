Şam'da bombalı saldırılar

Suriye'nin başkenti Şam'ın Seyyide Zeynep bölgesinde birden çok patlama meydana geldiği açıklandı.

Radikal'in haberine göre; Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesinde birden fazla kez patlama meydana geldiği açıklandı. Şii nüfusun yoğun olduğu Seyyide Zeynep'in el-Tin caddesinde meydana gelen patlamalarda yaralananların olduğu belirtildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Seyyide Zeyneb bölgesinde biri bomba yüklü araçtan kaynaklanan en az 4 patlama olduğunu duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, ‘üç terör saldırısı’nda ölenlerin olduğunu belirtti. Saldırılarda 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.