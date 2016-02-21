T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'da bombalı saldırılar

Suriye devlet televizyonu, saldırılarda 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu

21 Şubat 2016 18:56

Suriye'nin başkenti Şam'ın Seyyide Zeynep bölgesinde birden çok patlama meydana geldiği açıklandı.

Radikal'in haberine göre; Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep bölgesinde birden fazla kez patlama meydana geldiği açıklandı. Şii nüfusun yoğun olduğu Seyyide Zeynep'in el-Tin caddesinde meydana gelen patlamalarda yaralananların olduğu belirtildi. 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Seyyide Zeyneb bölgesinde biri bomba yüklü araçtan kaynaklanan en az 4 patlama olduğunu duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, ‘üç terör saldırısı’nda ölenlerin olduğunu belirtti. Saldırılarda 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

 

ETİKETLER

şambombalı saldırıhabrdünyayaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24