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Dünya

Şam'da bombalı saldırı: 16 ölü

Şam Tower Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada en az 16 kişi öldü

30 Nisan 2013 17:47

Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'daki bir bombalı saldırıda 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

SANA, patlamanın, Merce bölgesindeki eski İçişleri Bakanlığı binası ve Şam Tower Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, 70 kişinin de yaralandığı patlamanın İçişleri Bakanlığı'na karşı bomba yüklü bir araçla düzenlenen "bir terör saldırısı" olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle "Şam Tower" harabeye döndü.

Şam'da dün de Suriye Başbakanı Vail Nadir el Halki'nin konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. El Halki'nin yara almadan kurtulduğu saldırıda yedi kişinin öldüğü bildirilmişti.

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