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Dünya
Deutsche Welle

Şam’da ateşkes uzatıldı

Suriye’nin başkenti Şam’da rejim güçleriyle muhalifler arasında ateşkes, 48 saat süreyle uzatıldı.

02 Mayıs 2016 20:35


Suriye devlet televizyonunda yer alan haberlere ve Rus Ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, Şam'da “sessizlik rejimi” 48 saat süreyle uzatıldı. Cuma günü ilan edilen ateşkes böylece ikinci kez uzamış oldu. Şam'da geçerli olan ateşkes henüz Halep'i kapsamıyor. Halep'te yaşayan Suriyeliler top ve roket atışlarına maruz kalmaya devam ediyor.

Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çatışmaların sona erdirilmesi için “önümüzdeki saatlerde yoğun bir biçimde çalışılacağını” ifade etti. Kerry, Halep'te Esad rejiminin hava saldırılarına son vermesi ve ülke çapında imzalanan ateşkese uyması için Rusya'nın devreye girmesini umduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry “Suriye rejimi tarafından günbegün harekete geçirilen ölüm makinesinin durdurulması gerektiğini” söyledi. Suriye hükümetinin şubat ayında kararlaştırılan ateşkesi ihlal ettiğini belirten Kerry Halep'te aralarında büyük bir hastane ve üç kliniğin de bulunduğu sivil yerleşim yerlerinin rejim güçleri tarafından vurulduğuna dikkat çekti. Kerry “hem muhalefet hem rejim, her iki taraf da bu kaosa katkı sundu” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Kerry Suriye çapında yeniden ateşkesin sağlanmasından umutlu olduğunu ancak henüz uzlaşmanın sağlanamadığını belirtti. BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura Salı günü Moskova'ya giderek Suriye'de ateşkesin yeniden tesis edilmesi için Rus hükümetiyle görüşmelerde bulunacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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