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Dünya

Şam'da askeri otobüse saldırı: 4 ölü ŞAM (A.A)

11 Ocak 2012 20:03

-Şam'da askeri otobüse saldırı: 4 ölü ŞAM (A.A) - 11.01.2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 askerin öldüğü, 8 askerin yaralandığı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şam'ın Yafur bölgesinden geçen bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin yaralandığını duyurdu. Öte yandan ajans, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinde de silahlı grupların Albay Gassan Abdullah Hamid'i kaçırdığını kaydetti.

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