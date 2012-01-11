-Şam'da askeri otobüse saldırı: 4 ölü ŞAM (A.A) - 11.01.2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 askerin öldüğü, 8 askerin yaralandığı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şam'ın Yafur bölgesinden geçen bir askeri otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin yaralandığını duyurdu. Öte yandan ajans, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinde de silahlı grupların Albay Gassan Abdullah Hamid'i kaçırdığını kaydetti.