Şam'da askeri havalimanına saldırı; Suriye medyasından 'İsrail' iddiası

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri havalimanında saldırı gerçekleşti. Suriye medyası saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti.

AP'nin haberine göre, saldırıda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti. İntihar saldırısından kaynaklandığı düşünülen patlama, ülkenin en önemli güvenlik birimlerine ait merkezlerin bulunduğu Kafr Sousa mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, bombalı saldırı sonrası birçok arabanın kullanılamaz hale geldiği, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği görüldü.

Saldırı sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çok sayıda insanın ağır yaralandığını belirtiyor.

Saldırıda İsrail iddiası

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. İsrail yönetimi ise saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Şam'ın güneyinde bulunan Kafr Sousa, aynı zamanda bir çok üst düzey bakan ve yetkilinin yaşadığı bir bölge. Ancak AFP haber ajansına konuşan üst düzey kaynaklar, patlamanın yaşadıkları yerden uzakta gerçekleştiğini belirttiler.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın büyük bir bölümünü kontrolü altında tuttuğu Şam'da, şehrin çeperindeki bölgelerde muhalifler varlıklarını koruyor. Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Suriyeli hükümet güçleri ve muhalifler arasında yapılan ateşkes, 2016 yılının sonunda yürürlüğe girmişti.

Suriye'nin muhaliflerin elindeki Halep'in Azez kasabasında 7 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırıda ise, en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. DEAŞ'ın, Özgür Suriye Ordusu'nun elindeki Halep kentini geri almaya çalıştığı biliniyor.

Perşembe günü Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de ateşkes "bazı ististanalar dışında kapsamlı olarak sürdürülüyor".