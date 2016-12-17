"Şam'da 7 yaşında kız çocuğu intihar saldırısı düzenledi"

Esad rejimine yakınlığı ile bilinen El Vatan gazetesi tarafından bildirilen bir habere göre, başkent Şam’da 7 yaşındaki bir kız çocuğu polis karakoluna girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Patlamada üç polis memurunun yaralandığı bildirildi.

El Vatan gazetesi Facebook sayfasında paylaştığı ve soruşturma kaynaklarına dayandırdığı haberde, 7 yaşlarındaki kız çocuğunun Şam’ın Midan semtindeki karakola gelerek yolunu kaybettiğini söylediği ve tuvaleti kullanmak için izin istediği belirtildi. Kız çocuğunun tuvalette üzerindeki bombayı infilak ettirdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, olayın bir "terör saldırısı" olduğuna dair işaretler olduğunu bildirdi.

Gözlemevi: "Bir kadın" hayatını kaybetti

Muhaliflere yakınlığı ile bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Midan’da bir patlama olduğunu teyit etti. Gözlemevi’nden yapılan açıklamada saldırıda "bir kadının" hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak bu kişinin bir intihar saldırganı mı yoksa saldırı ile ilgisi olmayan bir kadın mı olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Şam, rejim birliklerinin kontrolü altında olduğu için başkentte intihar saldırıları nadir oluyor. Ancak kent Şam’ın etrafındaki muhaliflerin bulunduğu bölgelerde yaşayan isyancıların el bombalı saldırılarna hedef oluyor.

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afp, BD/GA