-ŞAM'DA "ÖZGÜRLÜK FİLOSU ŞEHİTLERİ" CADDESİ ŞAM(A.A) - 08.11.2010 - Suriye'nin başkenti Şam'da Filistinli mültecilerin yoğunlukla yaşadığı Yarmuk'ta bir caddeye, Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden Türklere ithafen "Özgürlük Filosu Şehitleri Caddesi" adı verildi. Caddenin girişine gemide hayatını kaybedenler için bir anıt yerleştirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, yeni isim konulması dolayısıyla caddede yapılan törendeki konuşmasında, Türkiye'nin Filistin'de yaşananları bildiğini vurgulayarak, "Biz, Filistinli kardeşlerimizin yıllardır çektikleri acıları ve sıkıntıları paylaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin Filistin'e her zaman destek olduğunu hatırlatan Önhon, Filistinlilerin yaşadıkları acıların bir gün mutlaka son bulacağını ve Filistin Devleti'nin kurulacağına inandığını söyledi. Önhon, "Filistin Devleti mutlaka birgün kurulacaktır. Kurulup kurulmaması değil, ne zaman kurulacağıdır sözkonusu olan" dedi. Filistin davasının artık bütün dünya tarafından kabul gördüğünü belirten Önhon, Gazze'ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan ancak uluslararası karasularda İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 9 Türk'ün hayatını kaybettiği olayın "İnsanlık tarihine düşmüş bir kara leke olduğunu" söyledi. Önhon, Mavi Marmara baskınına karışan kişilerin mutlaka cezalandırılması ve İsrail'in özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Yarmuk bölgesindeki Filistinli organizasyonların yetkililerinin hazır bulunduğu açılış töreninde, Filistinli Mülteciler Arap Komitesi yöneticisi Mamun El Muhavid, caddeye Mavi Marmara gemisinin bir maketinin de yerleştirileceğini söyledi. El Muhavid, Filistin ve Türk bayraklarının yerleştirileceği gemi maketinin etrafına hayatını kaybeden Türklerin adlarının da yazılacağını belirterek, "Bu caddeden geçen herkes o kahraman insanları hatırlayacak" dedi.