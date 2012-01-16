-Şam'da 110 tutuklu genel af kapsamında serbest bırakıldı ŞAM (A.A) - 16.01.2012 - Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından ilan edilen genel af kapsamında, bugün başkent Şam'da 110 tutuklu serbest bırakıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da, Arap gözlemci heyetinin gözetiminde, ülkede geçen Mart ayının ortalarında başlayan olaylarla ilgili olarak tutuklan ve Adra Cezaevi'nde bulunan 110 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan tutuklulardan ve adının Muhammed Ubeyd olduğunu söyleyen bir kişi, "Pişmanın, yanlış yaptım. Devlet Başkanımıza af kararı için teşekkür ediyorum" derken, Ahmet adındaki başka bir tutuklu, "Ben bir şey yapmadım, gösterilere de katılmadım, yanlışlıkla tutuklandım. Ama gösteri yapanlar da belli nedenlerden dolayı gösteri yapıyor" dedi. İsminin Senad olduğunu ve 4 gün önce tutuklandığını söyleyen 14 yaşındaki bir çocuk ise "Ben de yanlışlıkla tutuklandım, bir şey yapmadım" diye konuştu. Serbest bırakılan tutuklular, genel olarak gazetecilere konuşmak istemezken, bir tutuklunun kameralardan ve gazetecilerden kaçmaya çalışırken "Konuşmayacağım, çünkü bir daha geri dönmek istemiyorum" demesi dikkati çekti. Suriye'de 10 ay önce başlayan yönetim karşıtı olaylarda tutuklananlarla ilgili, dün Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından "genel af" ilan edilmişti. Genel affın "15 Mart 2011 tarihinden, kararın onaylandığı 15 Ocak 2012'ye kadar, ülkedeki olaylarla ilgili olarak işlenmiş suçları kapsadığı" belirtilmişti.