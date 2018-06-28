Sambacılar turladı!

Dünya Kupası E Grubu son maçında Sırbistan ile karşılaşan Brezilya, büyük bölümünde üstünlüğünü korduğu maçı 2-0 kazanarak grubunu lider tamamladı ve bir üst turda Meksika ile eşleşti.

Gruptan çıkma ihtimalini şansa bırakmak istemeyen Brezilya, Sırbistan maçına galibiyet parolasıyla çıkarken 10. dakika Marcelo'nun sakatlığı ile sarsıldı. Yıldız futbolcu maça devam edemeyince yerini Filipe Luis'e bıraktı.

Dakika 28'de ise bu kez golle burun buruna kalan isim Gabriel Jesus oldu. Neymar'ın pasında Gabriel Jesus savunmanın arkasında topla buluştu.

Milos Veljkovic'ten sıyrılan genç futbolcu şutunu çekti ancak son anda ayağını uzatan Nikola Milenkovic net bir gol fırsatını savuşturmayı başarmış oldu.

Dakikalar 24'ü gösterirken Brezilya Neymar ile gol çok yaklaştı. Gabriel Jesus'un pasında Neymar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdan vuruşunu Stojkovic kurtardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında sol kanattan ilerleyen Neymar, Adem Ljajic'in kayarak yaptığı müdahale sonrasında acı içinde yerde kaldı. Turnuva boyunca sert faullere maruz kalan Neymar kısa süre içerisinde yerden kalkarken hakem Sırbistanlı Ljajic'i sarı kartla cezalandırdı.

Üst üste gelen Brezilya atakları karşısında zor anlar yaşayan Sırbistan savunması, Phillip Coutinho'nun 36. dakikadaki pasında adeta çaresiz kaldı.

Barcelona'nın yıldızının uzun pasında Paulinho ceza sahası içine girerken topla buluştu. Zor kontrole rağmen kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

Brezilya atakları karşısında hücuma çıkma şansını elde edemeyen Sırbistan, ilk yarı boyunca organize bir atak geliştirmeyi başaramadı ve ilk yarı Güney Amerika ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Sırbistan zaman zaman Brezilya kalesinde tahlike yaratmayı başardı. Dakikalar 52'yi gösterdiğin Sırbistan hızlı hücumunda Ljajic pasını Tadic'e verdi. Tadic bir kez daha Ljajic'e bıraktı ancak Casemiro son anda topu uzaklaştırdı.

Dakikalar 61'i gösterirken Sırbistan yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı kaleci Alisson yumrukla uzaklaştırmaya çalıştı. Sırbistan forveti Mitrovic önüne düşen topa kafa vuruşunu gerçekleştirdi.

Ancak Mitrovic'in zayıf vuruşu kale önündeki Thiago Silva'ya çarpınca kaleci Alisson ikinci hamlede topu kontrol ederek tehlikeyi savuşturmayı başardı.

Sırbistan'ın üst üste atakları karşısında bunalan Brezilya 64. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında yine rahat nefes aldı. Sağ kanattan Tadic'in yaptığı ortaya iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu kaleci Alisson'da kaldı.

Tam da Brezilya'nın bunaldığı anlarda kaptan Thiago Silva'nın golü 'Sambacılara' adeta nefes aldırdı. Maçta 68. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Neymar kullandı, altı pas içinde iyi yükselen Silva kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yapan isim oldu.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ise Neymar gole çok yaklaştı ancak kaleci Vladimir Stojkovic buna izin vermedi. Ceza sahası içine giren Neymar, kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi ancak Sırbistan'ın kalecisi kalesini gole kapatmayı başardı.