T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samatya sahiline kafasından tek kurşunla vurulmuş bir erkek cesedi vurdu

3 gün önce ortadan kaybolduğu belirtilen D.U.'nun cesedi Samatya sahiline vurdu

05 Ekim 2016 23:33

İstanbul, Samatya sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Cesedin ailesinin 3 gün önce polise başvurup kaybolduğunu bildirdiği 27 yaşındaki D.U'ya ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen yakınları da D.U'yu teşhis etti.

CNN Türk’te yer alan habere göre saat 15.00 sıralarında Samatya sahilinde denizde bir ceset görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen deniz polisi cesedi karaya çıkardı. İlk incelemede bir erkeğe ait cesetin başında bir kurşun girişinin olduğu, ölüme bu kurşunun yol açtığı belirlendi.

Savcı'nın nezaretinde yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki D.U'ya ait olduğu belirlendi.

3 gün önce kayıp başvurusunda bulundukları öğrenilen aile yakınları da cesedin D.U'ya ait olduğunu teşhis etti. Cansız beden olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

 

ETİKETLER

dalgıçsamatyaceset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24