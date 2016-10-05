Samatya sahiline kafasından tek kurşunla vurulmuş bir erkek cesedi vurdu

İstanbul, Samatya sahilinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı. Cesedin ailesinin 3 gün önce polise başvurup kaybolduğunu bildirdiği 27 yaşındaki D.U'ya ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen yakınları da D.U'yu teşhis etti.

CNN Türk’te yer alan habere göre saat 15.00 sıralarında Samatya sahilinde denizde bir ceset görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen deniz polisi cesedi karaya çıkardı. İlk incelemede bir erkeğe ait cesetin başında bir kurşun girişinin olduğu, ölüme bu kurşunun yol açtığı belirlendi.

Savcı'nın nezaretinde yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki D.U'ya ait olduğu belirlendi.

3 gün önce kayıp başvurusunda bulundukları öğrenilen aile yakınları da cesedin D.U'ya ait olduğunu teşhis etti. Cansız beden olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.