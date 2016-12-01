Samatya Hastanesi, Beylikdüzü'ne taşınacak haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Samatya Hastanesi olarak da bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beylikdüzü'ne taşınacağı yönündeki haberler Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bölgedeki en büyük hastanelerden biri olan, Trakya'dan bile hastaların geldiği Samatya'nın taşınmasının hiçbir zaman gündemde olmadığını belirten bakanlık yetkilileri, hastanenin uluslararası hasta kabülünde de atılım yapacağını kaydetti.



Yıllık 1,5 milyon hasta

Habertürk'te yer alan habere göre, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy gibi yüksek nüfuslu ilçelerdeki hastaları endişelendiren "taşınma dedikodusu"nu kesin bir dille yalanlayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'un adı semti ile özdeşleşmiş hastanelerinden, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'un yeni sağlık planlamasında yine aynı yerinde hizmet vermeye devam edecek. Hastane özellikle yüksek teknoloji gerektiren girişimsel radyoloji, nükleer tıp gibi alanlarda başarılı hizmetler veriyor. Yıllık 1,5 milyon hastaya hizmet veren hastanenin, önümüzdeki dönemlerde sağlık turizmi alanında yapılacak yeni yatırımlarla yurt dışına açılması ve uluslararası hasta kabulünde de atılım yapması planlanıyor"



1960 yılından bu yana hizmet veren İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık bakanlığının vizyon hastanelerinden biri olduğunu belirten bakanlık yetkilileri, "Gerek hizmet kapasitesi, gerek hizmet kalitesi ile vatandaşların memnuniyetinin bilindiği, hiçbir zaman taşınmasının gündemlerinde olmadığı bundan sonra da Sağlık Bakanlığı'nın vizyon hastanelerinden biri olmaya devam edecek" dedi.