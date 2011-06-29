Samast'tan yüzdeyle cinayet sorumluluğu hesabı

T24- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın “Suça Sürüklenen Çocuk” olarak nitelendirilen sanığı Ogün Samast savunmasında yüzdeyle cinayetin sorumluluğu hesabı yaptı ve bu olaydaki hata ve kusurunun yüzde 21 olduğunu yüzde 79 hata ve kusrun ise diğer etkenlere ait olduğunu iddia etti.

Gülhane’de bulunan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6. duruşmada Samast’ın avukatı Levent Yıldırım verilen sürenin yeterli olmadığını belirterek tekrar süre istedi. Mahkeme heyeti, "Suça Sürüklenen Çocuk" olarak nitelendirilen sanık Ogün Samast ve avukatı Levent Yıldırım’a savunma hakkının kısıtlanmaması için gelecek duruşmaya kadar esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için son kez süre vererek duruşmayı erteledi.

Samast’ın savunma tezi

Duruşmada söz alan ve Ogün Samast savunmasının 8 sayfalık bölümünü ise yazılı olarak mahkemeye sundu ve duruşmada okudu. Samast, "Bugüne kadar herkes konuştu, yazdı, çizdi, suçladı, olmayanları sordu, olanları ise dinlemedi. Beni uçurumun kenarından aşağı itmeye çalışanlara karşı sustum. Bugün insanlık hakkım olan savunma hakkımı kullanmak ve gerçeklerden oluşan son savunma tezimi siz yüce heyetinize sunmak için izin istiyorum" dedi. Dosyada tanık ifadeleri başta olmak üzere birçok çelişki ve aleyhine yönelik ihmal olduğunu öne süren Samast, bu ihlalleri Anayasa, Yargıtay ve AİHM kararları ve belgeleri çerçevesinde anlatarak, "Bu ihmallerin giderilmesine ve lehime olmasını talep ediyorum" dedi.

Oransal cinayet sorumlusu hesabı

Samast bu olaydaki hata ve kusurunun yüzde 21 olduğunu yüzde 79 hata ve kusrun ise diğer etkenlere ait olduğunu iddia etti. Samast’ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Samast’ın cezaevinden getirilip götürülürken ve adliye içi ve dışında yeterli güvenlik önlemi alınması konusunda gerekli yerlere müzekkere yazılmasına kararlaştırdı.

Öte yandan Ogün Samast’ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yine aynı mahkemede hakim karşısına çıktı. Dink ailesi avukatı Fethiye Çetin, olay yeri kameralara görüntülerini içeren bir sunum yapmak istediklerini ifade ederek mahkemeden izin istedi. Mahkeme talebi yerinde bularak Çetin’e izin verdi. Duruşma salonu içerisine seyyar sinevizyon perdesi getirilerek projeksiyon cihazı ile kamera görüntüleri mahkeme heyetine izlettirildi.

Görüntülerdeki 3. kişi

Görüntülerin izlenmesinden sonra söz alan Fethiye Çetin, "Bizce Samast’ın yanında 3 kişi daha vardı. Cinayet profesyonelce işlendi. Siyah montlu adam da Osman Hayal’dir. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de bunun araştırılması için talep te bulunduk. Mahkeme görüntüleri bilirkişiye gönderdi. Ayrıca siyah gözlüklü yaşlı adamın kim olduğu belirlenemedi" diye konuştu.

Ogün Samast’ın avukatı Levent Yıldırım’dan görüntüler ile ilgili diyeceği olup olmadığı soruldu. Yıldırım, "Görüntüler yeni değil. Daha önce 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de izlendi. Ayrıca görüntüler çok fulü görülüyor. Kimin kim olduğu net değil" diye konuştu. Ogün Samast da "Görüntüler çok bozuk. Ben kendimi bile çıkartamadım" dedi. Duruşma ertelendi.