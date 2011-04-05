Samast'tan mahkemeye mektup: Suçlu Dink'i vatan haini gösteren manşetler

T24

Duruşmada yazdığı 5 sayfalık metni okuyan Ogün Samast, "Lanetli bir nehir gibi akıp giden gençliğimi tükettiğim bu yollarda tüm ayrıntıları ile anlatıyorum. Agos gazetesini, nereden tanırdım Hrant Dink'i, Ermeni nedir, tarih nedir hiç bilmezdim. Ortaokul mezunu, yurdun çocuklarından bir tanesiydim. Benim de hayallerim vardı, deniz kenarında gün batımını, melisa düşleri eşliğinde karşılamak, yarimin karşısına terlemekti hayallerim. Dıştan açılan zalim mavi çelik kapı, içten açılan demir parmaklıklı pencere bir avuç gökyüzünü bile hapseden çelik teller eşliğinde, yalnızlığın bile yalnız olduğu demir duvarları hayal etmiyordum" dedi.



Samast sözlerini şöyle sürdürdü: "Ta ki eski sabıkalı Yasin'in bana internetten gösterdiği manşetler ve okuduğu yazılar ile bana baskı oluşturarak beni sürüklediği kin ve nefret girdabında kaybolmam ile başladı olaylar. 'Vatan haini utanmaz Ermeni' diye manşetleri ben mi attım? Adamın yazdığı yazının bir bölümünü cımbızla alıp, provakatörlük yapan kimdi? Ben miydim? Dink'i ve Orhan Pamuk'u vatan haini devlet düşmanı diye hedef gösteren ben miydim? Televizyon tartışmalarında parmaklarını sallayarak 'Yok mu bunları vuracak bir vatan evladı?' diye içindeki kin ve nefreti kusan ben miydim?



O manşetleri atmasaydılar Emin Çölaşan o yazıyı cımbızla çekip yazmasaydı bunların hiçbiri yaşanır mıydı? Soruyorum size? Bunları yazan, bu manşetleri atan yurdum aydınları, entellellektüelleri, sosyologları değil miydi? Soruyorum size? Bunlar bilmezler mi yurdumdaki cahil ve milli duyguları kullanılmaya bu kadar açık olan gençlerimizden birinin bir kötülük yapacağını? Bilirler amaç da o zaten.



Getirin buraya benim yaşımda 10 genci, okutun o manşetleri, gösterin o yazıları, arkadan da bir eski sabıkalı konuşsun. Benim yaptığımı yapar. Ben kurban oldum başkası kurban olmasın. Ben buradayım peki yazanlar nerede? Emin Çölaşan nerede? Emin Çölaşan'dan o yazıları yazanlardan o manşetleri atanlardan şikâyetçiyim."





