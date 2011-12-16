Samast'ın ‘örgüt üyeliği’nden tutukluluğu kaldırıldı!

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, “terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutukluluğu kaldırıldı.







İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, ''suça sürüklenen çocuk'' Ogün Samast katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Celal Ünal, bir önceki celsede Ogun Samast'ın avukatı tarafından reddi hakim talebinin, üst mahkeme olan İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini tutanağa yazdırdı.



Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, bu mahkemeye gönderilmeyen Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kayıtlarının büyük önem taşıdığını belirterek, ''Biz neredeyse soruşturmanın başından itibaren görüntülere takılan ve son derece şüpheli görülen kişilerin tespiti için en azından telefonla görüşme kayıtlarının gönderilmesini talep ettik. Bu kayıtlar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştığını ancak bu kayıtların 5 yıllık bir süre sonra silinebileceği ihtimalini düşünerek, söz konusu mahkemeden kayıtların silinmemesi konusunda tedbir talep ettik. Henüz karar verilmiş değil, ancak süre giderek azalmaktadır. Biz de bu nedenle sizden de bu konuda tedbir talep ediyoruz'' dedi.



Olay gününü tekrar anlatan avukat Fethiye Çetin, suçun örgütlü bir suç olduğunu, örgütün açığa çıkması bakımından bu kayıtlatın incelenerek, telefonla görüşen şüpheli şahsın tespit edilmesini talep etti.



Cumhuriyet Savcısı Ali Demir suça sürüklenen çocuk Ogün Samast'a yüklenen ''suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütüne üye olmak'' suçunun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, mevcut delil durumu göz önüne alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Samast'ın avukatı Levent Yıldırım, Dink ailesinin avukatının talebine ilişkin bu mahkeme dosyasına gelen herhangi bir kayıt olmadığını dolasıyla bu dosyada bir tedbir kararı vermenin uygun olmadığını düşündüklerini belirtti.



Avukat Levent Yıldırım, müvekkilinin 4 yıl 11 aydır tutuklu bulunduğunu, örgüt üyeliği suçundan ceza verilse dahi yatacağı sürenin tutukluluk süresinden fazla olmayacağını öne sürerek, bu nedenle müvekkilinin bu suçtan tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

Tutukluluğu kaldırıldı



Mahkeme heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak TİB'den geldiği belirtilen yazıların üzerinde inceleme yapılıp yapılmadığının sorularak, varsa bunların birer örneğinin gönderilmesine karar verdi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne TİB'den gelen kayıtlarla ilgili tedbir talebinin, bu dosyada TİB kayıtlarının bulunmadığından bu talebin reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde bir hafta önce tedbir konusunda yapıldığı belirtilen talep sonucunun sonlandırılmasının beklenmesine ayrıca bu talebin akıbetinin söz konusu mahkemeden sorulmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, Samast hakkında suç işlemek amacıyla örgüte üye olma suçunun niteliğine, yargılamanın gelmiş olduğu aşamaya, bu suç yönünden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın yargılama sürecinin bekleniyor olmasına, tasarlayarak insan öldürme suçundan hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilerek hükmen tutuklu halde bulunmasına, tutuklulukta geçen süreye, 6008 sayılı yasa ile çocuklar hakkında yapılan değişiklik hükümlerine göre örgüte üye olma suçundan tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti, Ogün Samast'ın bulunduğu cezaevine yazı yazılarak, duruşmalara katılmak isteyip istemediğinin kendisinden sorulup mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.