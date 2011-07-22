-SAMAST'IN DURUŞMASI YENİ ADLİYE BİNASINDA İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Ogün Samast'ın ''tasarlayarak Hrant Dink'i öldürme'' ve ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlamalarıyla yargılandığı davanın 25 Temmuzdaki duruşması, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılacak. Alınan bilgiye göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin olarak Ogün Samast'ın yargılandığı İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının yeni binasına taşındı. Davanın 25 Temmuzdaki duruşması, yeni Adalet Sarayı'nda yapılacak. Duruşmada, Samast ve önceki celsede son kez süre tanınan avukatı Levent Yıldırım'ın savunma yapmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor. Davanın 16 Hazirandaki duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Demir, tutuklu sanık Samast'ın, TCK'nın ''tasarlayarak adam öldürme'' suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi ve 6136 sayılı kanunda düzenlenen ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından, olay tarihinde yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak, 18 ile 26 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Öte yandan, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi hariç olmak üzere İstanbul Adliyesinin ana ve ek binalarının Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına taşınma işlemi, 25 Temmuza kadar tamamlanacak. Şişli, Fatih, Eyüp, Sarıyer ve Beyoğlu adliyelerinin taşınma işlemlerinin ise 6 Eylüle kadar tamamlanması planlanıyor. Yeni İstanbul Adalet Sarayı, 42 bin metrekarelik alanda, 328 bin 544 metrekare kapalı alan olarak inşa edildi. En azı 4, en çoğu 19 kattan oluşan binada 326 duruşma salonu, 267 savcı odası, 442 hakim odası, 354 kişilik konferans salonu ve 4 seminer salonu bulunuyor. Binada 55 asliye ceza, 50 ticaret, 34 sulh ceza, 24 sulh hukuk, 3'ü özel yetkili olmak üzere 21 ağır ceza, 21 icra, 20 asliye hukuk, 14 aile, 13 iş, 6 tüketici, 5 çocuk, 4 fikri sınai ceza, 4 fikri sınai hukuk, 2 çocuk ağır, 2 deniz ihtisas mahkemesi olmak üzere toplam 275 mahkeme faaliyet gösterecek.